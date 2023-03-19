Под Орлом осудили угонщика, протаранившего ЛЭП

Молодой человек был взят под стражу прямо в зале суда.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя Должанского района Орловской области, которого органы предварительного расследования обвинили в совершении двух преступлений – угоне чужого автомобиля и краже. Кстати, фигурант ранее уже был судим, что суд учел при вынесении вердикта. Было установлено, что угон автомобиля молодой человек совершил в июне 2022 года.

Сам он рассказал следствию, что около полуночи решил пойти прогуляться. Проходя мимо дома односельчанина, заметил припаркованный во дворе автомобиль. Подсудимый давно мечтал на нем прокатиться, но владелец никогда не давал ему свой автомобиль. Злоумышленник забрался в чужой двор, открыл ворота, запертые изнутри, после чего проник в салон машины и завел двигатель. С его слов, он просто хотел прокатиться в сторону Орла, умысла на кражу машины у него не было.

Далеко уехать ему не удалось, так как угонщик был пьян и не справился с управлением. В результате чужой автомобиль под его управлением влетел в опору ЛЭП, буквально протаранив ее. Угонщик получил травмы, автомобиль также серьезно пострадал. С места происшествия преступник скрылся. Автовладельцу же об угоне рассказала полиция, нашедшая разбитую машину и установившая личность владельца. В судебном заседании подсудимый вину в совершении угона признал, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. При этом он подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Второй эпизод преступной деятельности напрямую связан с первым. Дело в том, что в салоне угнанного автомобиля злоумышленник обнаружил портмоне автовладельца, внутри которого находилась дисконтная карта. С ее помощью угонщик расплатился за бензин на заправке. По совокупности преступлений угонщику было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, причем под стражу он был взять прямо в зале суда после оглашения приговора.

ИА «Орелград»