Суд обязал орловца пройти курс отказа от алкоголя

Решение о назначении дополнительной обязанности вынесли в Верховье.

Верховский районный суд Орловской области продлил условно осужденному местному жителю испытательный срок, а также наложил на него дополнительную обязанность. Как сообщили в пресс-службе суда, на днях было рассмотрено представление начальника Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области». Он и просил о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности в отношении осужденного.

Последний в декабре 2022 года предстал перед тем же Верховским районным судом по обвинению в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Мужчина был признан виновным и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно. Суд также назначил ему аналогичный испытательный срок, в течение которого осужденный должен был своим поведением доказать исправление.

Кроме того, на него были возложены обязанности, которые должны были способствовать его исправлению. Однако представитель уголовно-исполнительной инспекции заявил в суде, что гражданин уклонился от исполнения возложенной на него судом обязанности, на путь исправления не встал. А именно: в установленный день он не явился на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного. При этом у него не было уважительных причин для неявки.

Также представитель надзорного ведомства подчеркнул, что преступнику неоднократно разъяснялся порядок и условия отбывания условного осуждения. Поэтому он не мог не знать, что ему грозит за неявку на регистрацию. Рассмотрев представленные материалы, суд за уклонение от исполнения наказания продлил осужденному испытательный срок еще на один месяц. Также он возложил на мужчину дополнительную обязанность, велев ему пройти психокоррекционное занятие на тему: «Отказ от употребления алкоголя». Постановление в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»