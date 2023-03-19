Техинспекция труда выявила в Орле сотни нарушений

Отчет о работе технической инспекции труда утвердили профсоюзы.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, подведены итоги работы технической инспекции труда в 2022 году. Она создана для решения основных задач профсоюзов — защиты прав работников на достойные и благоприятные для здоровья условия труда. Указанная инспекция является одним из инструментов механизма общественного контроля в системе управления охраной труда. Как показывает обнародованный отчет, проблем в данной сфере хватает.

«В 2022 году техническим инспектором труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда проведено 915 проверок, в ходе которых было выявлено 734 нарушения законодательства об охране труда, — сообщили в Федерации профсоюзов. — В ходе проверок работодателям было предъявлено 27 требований о приостановке эксплуатации 22 станков, машин и оборудования в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников».

Также из отчета следует, что в 2022 году в Орловской области в результате несчастных случаев на производстве пострадало 149 работников, причем 12 из них получили смертельные травмы, а 22 человека были травмированы тяжело. Для сравнения, в 2021 году пострадавших было 143 человека, в том числе восемь погибли и 20 получили тяжелые травмы. Кстати, в Федерации отмечают: в организациях, где созданы первичные профсоюзные организации, несчастные случаи происходят гораздо реже. В минувшем году там погибли три работника, тяжело травмированы были шесть человек.

«В работе по предотвращению производственного травматизма, улучшению условий труда высока роль уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов, — подчеркнули в организации. — Их численность на 1 января 2023 года составляла 1097 человек, что на 14 человек больше, чем в 2022 году. Но необходимо признать, что эффективность их деятельности находится на недостаточно высоком уровне».

ИА «Орелград»