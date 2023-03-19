В Ливенском районе решили сократить смертность на дорогах

Местные власти обновили параметры целевой муниципальной программы.

Администрация Ливенского района в новой редакции утвердила паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения». Ее основными целями является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Программа предусматривает мероприятия по охране жизни и здоровья граждан, формированию у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения.

Помимо профилактических мероприятий предусмотрены практические, а именно улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог. В частности, районные власти утвердили адресный перечень дорог, в отношении которых в ближайшие три года планируется проведение реконструкции и ремонта, в том числе капитального. Также запланированы траты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области

Общий объем финансирования программы составляет 90,015 миллиона рублей, из которых в 2023 году планируется выделить почти 11,5 миллиона. Из них 10 миллионов в текущем году в Ливенский район должны поступить из регионального Дорожного фонда, а остальное муниципалитет добавит из своей казны. Согласно целевым индикаторам программы, к 2025 году на территории Ливенского района должно сократиться общее количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Также предусмотрено сокращение числа детей, пострадавших в ДТП и снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях.

Согласно данным МО МВД России «Ливенский», в 2022 году на автодорогах города Ливны и Ливенского района было зарегистрировано 769 ДТП, в том числе непосредственно в районе — 194. В результате этих аварий погибло 11 человек, из них восемь – на территории района. Еще 66 человек получили ранения различной степени тяжести (в районе — 45). Также было зарегистрировано девять ДТП с участием детей (в районе — 6), в результате которых 10 детей получили ранения (в районе — 8).

ИА «Орелград»