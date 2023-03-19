В Орле неделя финансовой грамотности растянется почти на три

Просветительская акция пройдет в регионе в апреле.

В Орловской области с 3 по 22 апреля пройдет неделя финансовой грамотности. Об этом сообщает региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Принявших в ней участие граждан специалисты научат правильно планировать свой бюджет, по-другому взглянуть на свои расходы и приумножить свое благосостояние. Главная задача мероприятия – передать необходимые знания потребителям финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социальной ответственности участников финансового рынка.

«Стоит заметить, что неделя финансовой грамотности проводится уже третий год подряд, — говорят в департаменте. — До этого мероприятия проводилось онлайн. В этом году впервые оно будет проходить как в очном, так и в онлайн форматах. Участников ожидают очные выездные программы в городах Бирюзового кольца Орловской области (Орел, Болхов, Мценск, Новосиль, Ливны, Малоархангельск, Дмитровск.), записи видеолекций по финансовой грамотности последующей онлайн трансляцией, очные мероприятия, организованные на собственных площадках, радиомарафон, квиз по финансовой грамотности, научно-практическая конференция «Финансовая грамотность. финансовая безопасность и финансовая культура: точки роста».

Отметим, что в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения принимают участие многие ведомства и учреждения, помогают в этом даже волонтеры-студенты. Служба занятости внесет свой вклад в виде круглых столов, викторин, бесед и консультаций с участием представителей банковских структур, которые пройдут в стенах районных центров занятости населения. Участникам таких семинаров расскажут, как не попасть на крючок мошенников, научиться грамотно распоряжаться финансами и надежно их защитить от любой финансовой непогоды.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что в 2022 году по вопросам защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг поступило 121 обращение. Орловцы сообщали о возможном нарушении финансовыми организациями требований законодательства при заключении и исполнении договоров потребительского кредита, банковского счета, договоров инвестиционного страхования жизни и страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Также поступали жалобы на нарушения финансистами требований законодательства о персональных данных и банковской тайны, а также законодательства, регулирующего деятельность по возврату просроченной задолженности. Кроме того, орловцы информировали компетентный орган о возможном совершении мошеннических действий и поступающих им угрозах, жаловались на случаи не зачисления денег при пополнении счета при помощи банкомата, на продажу им монет по завышенной стоимости и др. Кстати, Управление Роспотребнадзора также принимает активное участие в формировании и реализации плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Орловской области на 2021-2023 годы», утвержденной распоряжением правительства Орловской области от 29 октября 2020 года.

ИА «Орелград»