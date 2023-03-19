В Орле пройдет битва народных хоров

Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

В Орле 24 мая 2023 года состоятся поединки хоровых коллективов. Мероприятие под названием «От Руси до России» пройдет в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Об этом сообщили в Орловском областном центре народного творчества. Прием заявок продлится до 21 апреля. К участию приглашаются как народные хоровые коллективы, так и народные любительские коллективы. К исполнению принимается программа из 3-х произведений: произведения народного направления; авторское произведение; произведение патриотического направления.

Целями форума станет не только популяризация народного хорового творчества, но и выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей, реализация личностного и творческого потенциала артистов, а также прост творческое общение и обмен опытом хоровых коллективов. Конкурс пройдет в два этапа. Первый будет проводиться в дистанционном формате. В его рамках жюри отсмотрит видео заявки участников. Второй этап пройдет 24 мая, собственно говоря, это и будет битва хоров. Возраст участников не ограничен, но при этом не допускается использование фонограммы.

Выступления участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут профессиональные народные исполнители, члены оргкомитета, а также преподаватели вокальных дисциплин высших и средних учебных заведений. При подведении итогов будет учитываться ряд критериев, в том числе чистота интонирования, уровень исполнительского мастерства, сценическая культура, артистизм участников, а также эмоциональное раскрытие содержания исполняемого произведения. В каждой номинации победители будут награждены дипломами лауреатов трех степеней. Жюри имеет право отдельные призовые места не присуждать и разделить их между участниками.

ИА «Орелград»