В Орле пройдет международный форум о безопасности городов

По итогам планируется публикация научных статей в русскоязычном сборнике.

VI Международная научно-практическая конференция «Безопасный и комфортный город» пройдет 21-23 марта на базе Архитектурно-строительного института. Ее организаторами выступают Орловский государственный университет имени Тургенева и Юго-западный государственный университет. Как отметили в ОГУ, мероприятие пройдет в онлайн формате. Прием заявок на участие уже активно проводится и близится к завершению. К участию в научно-практической конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, ученые, сотрудники ВУЗов, НИИ и промышленных предприятий.

По итогам форума планируется публикация научных статей в русскоязычном сборнике. Авторам лучших научных статей будет предложено опубликование в рецензируемом журнале «Строительство и реконструкция». Среди участников каждой секции и научного направления конференции планируется конкурс научных докладов, победители получат электронные дипломы. Кроме того, в рамках конференции предусмотрено бесплатное повышение квалификации (в дистанционном формате) по программе «Основные способы защиты и действия населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Интересно, что слушатели получат удостоверения установленного образца.

Рабочими языками конференции будут русский и английский. Докладчики выступят в рамках нескольких секций. Например, одна из них называется «Экологическая и техносферная безопасность». В ее рамках участники обсудят экологическую безопасность урбанизированных территорий, производственную и пожарную безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях и радиационную безопасность.

Кстати, по данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения региона в течение последних трех лет остается стабильным. Доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, не превышает 0,3 процента. Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы Орла проводятся комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды Орловского ЦГМС на 4-х стационарных постах. В 2022 году в атмосфере города высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. По сравнению с 2021 годом уменьшилась среднегодовая концентрация пыли, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота и фенола.

Что касается конференции, то участники также обсудят вопросы реконструкция и реставрации зданий и сооружений, конструктивной безопасности и живучести строительных систем, поговорят о современных строительных материалах и технологиях, о перспективных направлениях организации строительства, в том числе о применении современного программного обеспечения и информационном моделировании.

Также будут представлены научные докладу по теории и практике развития, планировки и застройки городов, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия, в том числе, историко-культурных ландшафтов, для современного использования, о комплексном благоустройстве городских территорий, маркетинге современного градостроительства и архитектуры, энергоэффективности и ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе и др.

ИА «Орелград»