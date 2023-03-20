Департамент культуры отчитался об «архивных» проверках

Обобщена практика в сфере контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

Департамент культуры Орловской области подготовил доклад об обобщении правоприменительной практики в сфере контроля за соблюдением законодательства об архивном деле. Информация в документе охватывает события всего 2022 года. Кстати, региональный государственный надзор в данной сфере осуществлялся областным управлением культуры и архивного дела, которое недавно было преобразовано в департамент культуры.

Как следует из доклада, в рамках регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле управлением в 2022 году было запланировано проведение восьми контрольно-надзорных мероприятий органов местного самоуправления. Проверки планировались в отношении администраций города Орла, города Ливны, Корсаковского, Ливенского, Мценского, Орловского и Хотынецкого районов, а также администрация Краснорябинского сельского поселения Хотынецкого района. Также было предусмотрено проведение семи плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц: Орловского музея изобразительных искусств, Знаменской ЦРБ, Орловского музыкального колледжа, Дворца пионеров и школьников имени Гагарина, ООО «Маслово», Знаменской средней школы имени Вяхирева и Орловского базового медицинского колледжа.

В ходе проведенных выездных проверок нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле Российской Федерации и других архивных документов, не было выявлено. Впрочем, надо сказать, что управление успело провести всего три проверки. Плановые мероприятия с марта 2022 года не проводились в связи с введением моратория на уровне правительства РФ. Поэтому управлением культуры было отменено 12 контрольно-надзорных мероприятий. Внеплановые же проверки в 2022 году не проводились. Что касается профилактических мероприятий, то по итогам их проведения администрации Дмитровского района и компании «Регион 57» были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также были предложены меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

«Внедренные способы профилактики (консультации, семинары, разработанные руководства по соблюдению законодательства в сфере архивного дела) способствовали сокращению количества нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле в Российской Федерации», — такой общий вывод сделан в ведомственном докладе.

ИА «Орелград»