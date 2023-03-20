Орловцы передали в зону СВО партию медикаментов, инструментов и провизию

Очередную посылку бойцам СВО собрали медики и предприниматели Орловской области.

Вместе с медикаментами, прочими необходимыми изделиями, продуктами военнослужащим передали и письма детей.

С инициативой гуманитарного сбора выступила военный врач из Болхова. Марина — старший военный медик в подразделении рембата. Оно занимается эвакуацией «раненой» военной техники, а медики вывозят солдат с поля боя, получивших травмы. Губернатор поддержал медика и поручил оказать содействие в отправке посылки.

В груз вошли 100 современных аптечек, укомплектованных по потребностям фронта, медикаменты, генераторы, бензопилы, продукты питания, а также детские письма.

Гуманитарный груз весом 1,7 тонны собрали при участии компании «Сана» и представителей орловского социального кластера. Посылку уже доставили в зону СВО.

«Многие сотни орловских предприятий и фирм оказывают регулярную помощь нашим бойцам. Это вклад и финансами, и конкретной продукцией, необходимой военнослужащим. Низкий поклон таким предпринимателям, руководителям за бескорыстную работу!» – прокомментировал советник губернатора Сергей Лежнев.

На опубликованных фото можно заметить супругу главы Орловской области Валерию Клычкову. Она курирует работу социального кластера, созданного в регионе.

ИА «Орелград»