Орловец нашел в лесу снаряды и обменял их на еду

Произведенный им обмен следствие сочло сбытом взрывных устройств.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в незаконном приобретении, сбыте, хранении и перевозке взрывчатых устройств. Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть подсудимый в обмен на смягчение наказания полностью признал свою вину. Как следует из материалов, в один из дней, точная дата в ходе следствия не была установлена, мужчина нашел в лесу боеприпасы, а именно обнаружил фугасную мину и артиллерийский снаряд.

Согласно заключению судебной взрывотехнической экспертизы они являются взрывными устройствами: артиллерийской минометной калиберной 82-мм осколочно-фугасной миной отечественного производства и артиллерийским калиберным 20-мм бронебойно-разрывным трассирующим снарядом германского производства. Это были боеприпасы времен Великой Отечественной войны, пролежавшие в земле более 70-ти лет. Несмотря на годы, оба предмета оказались снаряжены взрывчатым веществом, пригодным к использованию и сейчас.

Фугасную мину и артиллерийский снаряд мужчина положил в полимерный мешок, а затем уложил в багажник своей иномарки. Находки он привез домой, после чего обменял их своему знакомому на продукты питания. Тем самым, как посчитало следствие, мужчина сбыл взрывные устройства. При обыске был обнаружен еще целый арсенал, в том числе три металлических штыка и почти десяток порожних корпусов различных типов мин как отечественного, так и германского производства.

Суд признал «черного копателя» виновным по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год со штрафом в размере 20 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным, установив испытательный срок также на один год. В течение этого времени осужденный должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»