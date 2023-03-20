Орловская область приняла группу беженцев

Поезд с вынужденными переселенцами прибыл 19 марта в регион из Ростовской области.

Группа из 144 беженцев, сообщил первый заместитель губернатора Владимир Ивановский в соцсетях. Среди вынужденных переселенцев в основном женщины, пожилые люди и маломобильные граждане, дети.

Всех вновь прибывших в Орловскую область обеспечили горячим питанием, также по необходимости беженцы прошли медосмотр. С вынужденными переселенцами на постоянной основе работают психологи регионального МЧС.

Семь человек отправились к родственникам. Остальных доставили на спецтранспорте в пункты временного размещения, рассказал Владимир Ивановский. Он добавил, что помощь беженцам оказывают и сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области. Они сопровождают оформление необходимых документов.

ИА «Орелград»