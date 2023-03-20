Орловских заключенных научили мастерить игрушки

Мастер-класс прошел в стенах колонии-поселения № 7 города Мценска.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, в колонии-поселении № 7, расположенной в городе Мценске, прошел мастер-класс по изготовлению народной игрушки. Его для осужденных провели сотрудники «Комплексного центра социального обслуживания населения города Мценска». Мероприятие было приурочено к празднованию Международного Дня добрых дел.

«В ходе мастер-класса представители Центра познакомили присутствующих с традициями и технологией изготовления народных кукол, продемонстрировали сам процесс, а также рассказали о традиционных тонкостях и вариациях украшения кукол для разных народных праздников, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — Интересно узнать о разных куклах, а также увлекательно самому, своими руками смастерить ее. Осужденные женщины под руководством настоящих мастеров, в рамках мероприятия, попробовали самостоятельно сделать тряпичные куклы».

По окончании мастер-класса сотрудники и осужденные КП-7 поблагодарили приехавших к ним представителей КЦСОН города Мценска и подарили им картину, изготовленную в колонии-поселении. Кстати. КП-7 предназначена для лиц, осужденных за совершение преступлений по неосторожности, ранее не отбывавших лишение свободы, а также для осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших лишение свободы. Лимит наполнения составляет 280 мест, из которых для содержания женщин предназначено 68 мест. Осужденные трудоустроены на швейном участке центра трудовой адаптации, где производится внутрисистемная продукция, а также сторонние заказы.

Тем временем, жительнице города Ливны Татьяне Филатовой присвоено почетное звание «Народный мастер России» за сохранение и развитие народного промысла – плешковской игрушки. По данным пресс-службы губернатора, звание было присвоено на заседании комиссии по народному искусству, прошедшем в Москве. Сообщается, что игрушки Татьяны Филатовой пополняют коллекции различных музеев, приобретают их частные коллекционеры и ценители изделий народных промыслов.

«Изготовлением плешковской игрушки Татьяна Филатова серьезно занялась несколько лет назад. Уроки брала у народного мастера России, стоявшего у истоков возрождения в Ливнах этого уникального промысла Натальи Николаевны Фроловой. Воспитанники Татьяны Филатовой успешно участвуют в творческих конкурсах всероссийского и международного уровней», — отметили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»