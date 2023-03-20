Орловское предприятие передало в зону СВО двадцать генераторов

20.3.2023 | 16:14 Новости, СВО

Два десятка генераторов на нужды бойцов СВО безвозмездно передала компания ООО «ИПП ЭНЕРГОПРОФ».

Фото Сергея Лежнева

В ближайшее время оборудование направят на фронт, сообщил в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев. Дизельные генераторы остаются очень востребованными в зоне СВО. Оборудование регулярно значится в заявках от военнослужащих.

Компания ООО «ИПП ЭНЕРГОПРОФ» не только реализует инвестпроект по производству блок-контейнерных установок и электрощитового оборудования, но и демонстрирует активную гражданскую и социальную позицию, поддерживая СВО. Компания работает на территории опережающего развития «Мценск». Она выступила с инициативой поддержать бойцов и передала на безвозмездной основе 20 дизельных генераторов мощностью 7,5 кВт.

В правительстве Орловской области не устают благодарить предпринимательское сообщество за поддержку и отмечают общую сплоченность.

«Не только на фронте, но и в мирной жизни есть место настоящим подвигам, достойным человеческим поступкам», — отметил советник губернатора.

ИА «Орелград»

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