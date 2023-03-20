В администрации Орла рассказали о рекордных зарплатах водителей ТТП

20.3.2023 | 12:28 ЖКХ, Новости

Больше 50 тысяч рублей чистыми. 

Администрация Орла сообщает, что 12 водителям МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» за 160 отработанных часов в день получки выплатили на руки по 51-58 тысяч рублей. Такие суммы они заработали за 15 дней с выполнением плана и без переработки.

По словам и.о. руководителя предприятия Татьяны Ивановой, это рекордная для организации зарплата. При этом нормы труда и отдыха водителей не нарушались.

Причина такой заметной прибавки к жалованию – новые проценты начисления премиальных выплат. На предприятии их ввели с 1 февраля. «Новую» зарплату водители получили впервые.

В мэрии Орла напомнили, что вакансии на должность водителей в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» еще есть. Желающие трудоустроиться могут обращаться  по телефонам 8 (4862) 20-13-80, 20-13-84.

ИА «Орелград»

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