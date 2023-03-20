В Дмитровске после ДТП машина врезалась в дом

Пострадали водители транспортных средств, сообщает УГИБДД по Орловской области.

Авария произошла 19 марта. ВАЗ-21120 управлял 18-летний мужчина. Он ехал по улице Братьев Овинниковых. Примерно в 18:15 у дома №12А при проезде нерегулируемого перекрестка он допустил столкновение с «Шкодой Октавиа». В результате травмы получили водитель ВАЗа и 51-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки.

Судя по фото, от удара машины выбросило на тротуар, а одна из них врезалась в фундамент жилого дома.

ИА «Орелград»