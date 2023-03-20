В Орле определили лидеров, претендующих на благоустройство

20.3.2023 | 18:21 ЖКХ, Новости

Голосование проходило на «Госуслугах».

В опросе приняли участие 2188 жителей Орла, сообщил мэр Юрий Парахин в соцсетях. Большая часть пожелала преображения Городского парка культуры и отдыха. Следующими в ТОПе с небольшим отрывом друг от друга стали: скверы Гуртьева, Бунина, «Дворянское гнездо» и парк Ботаника.

Пятерку лидеров вынесут на очередное голосование, которое пройдет с 15 апреля по 31 мая. Остаться должен лишь один объект. На его благоустройство в 2024 году направят около 90 млн рублей.

ИА «Орелград»

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