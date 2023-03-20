Водитель с поддельными правами «откупился» от приговора

Купивший права через интернет орловец избежал наказания очень простым способом.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Болховский районный суд Орловской области. Оно было заведено на ранее не судимого местного жителя. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. По версии следствия, болховчанин с начала июля 2021 года пользовался поддельным водительским удостоверением. У него не было официальных прав, и тогда он начал искать способ получить удостоверение в обход официальной процедуры.

Находясь у себя дома, он начал «рыскать» по интернету в поисках подходящих предложений. В результате ему каким-то образом удалось найти объявление о продаже водительских прав. Он тут же через интернет обратился к продавцу (неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство) с просьбой изготовить поддельное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами на свое имя.

Мужчина также переслал продавцу свою фотографию и паспортные данные, после чего оплатил изготовление заведомо поддельного водительского удостоверения. Покупатель перевел на банковский счет неустановленного лица 31 тысячу рублей. Спустя некоторое время он в почтовом отделении получил заказное письмо. В конверте находилось поддельное водительское удостоверение образца 2018 года со знаками серийной нумерации и выходными данными Гознака.

Однако проведенная в рамках следствия экспертиза показала, что права не были изготовлены предприятиями Гознака. Все реквизиты бланка указанного водительского удостоверения, как оказалось, были выполнены способом цветной струйной печати. В результате покупатель получил распечатанный на принтере «документ», якобы дающий ему право управления транспортными средствами категорий «В», «В1» и «М».

С такими правами болховчанин разъезжал на личном автомобиле марки «Ауди 100» до тех пор, пока не был остановлен на дороге сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Водитель предъявил купленные права, инспектор сразу заподозрил фальшивку. В суде дело было рассмотрено в особом порядке. Подсудимый и его адвокат заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Они сослались на то, что мужчина виновным себя признал, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно совершал выход на место происшествия, давал подробные и правдивые показания, что способствовало быстрому и качественному расследованию.

Кроме того, он, заглаживая причиненный преступлением вред, внес в общественный фонд Госавтоинспекции некую оплату в размере 5000 рублей.

Прокурор возражал против прекращения уголовного дела, пояснив, что активное способствование раскрытию и расследованию преступления является смягчающим обстоятельством, но не может служить основанием для прекращения уголовного дела. А «взнос» в размере 5000 рублей в общественный фонд не свидетельствует о том, что подсудимый перестал быть общественно опасным.

Однако суд пришел к выводу, что подсудимый перестал быть общественно опасным. Также были учтены представленные характеристики, которые подсудимого описывают как порядочного, трудолюбивого, ответственного, без вредных привычек человека, дисциплинированного и добросовестного работника, человека, на которого ни по месту жительства, ни по месту работы жалоб не поступало. На основании изложенного суд постановил уголовное преследование прекратить.

ИА «Орелград»