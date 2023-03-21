Автовладельцы получили более 4000 штрафов за непристегнутый ремень

21.3.2023 | 15:11 Закон и порядок, Новости

В Орле камеры фиксируют этот вид нарушения пять месяцев.

Фото группы «Орел Автомобильный»

За время работы приборов фото- и видеофиксации на выявление нарушений правил применения ремней безопасности вынесено 4019 постановлений, сообщили «Орелграду» в УМВД по Орловской области.

Пока в Орле «ремень» фиксируют две камеры. Однако такая возможность есть у многих комплексов, работающих на территории областной столицы.

Напомним, штраф по статье 12.6 КоАП РФ получает собственник транспортного средства. Он в ответе как за водителей, так и за пассажиров.

ИА «Орелград»

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