Общественный транспорт пустят по Красному мосту уже летом

21.3.2023 | 16:34 Новости

Такое заявление сделал руководитель департамента дорожного хозяйства Орловской области.

Фото пресс-службы Администрации Орла

Алексей Субботин выступал на заседании профильного комитета облсовета.

«Он отметил планы по открытию движения на Красном мосту Орла, где активно идет реконструкция, летом 2023 года. И уточнил, что городской электротранспорт — трамваи и троллейбусы —  тоже поедет по обновленной переправе», — сообщают «Вести Орел».

Напомним, этот же «секрет» раскрывал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе одного из прямых эфиров в соцсетях. Он обнадежил слушателей, что движение по Красному мосту откроют летом, а подрядчик продолжит необходимые работы до ноября 2023 года.

Красный мост после реконструкции должны были открыть еще осенью прошлого года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования