Общественный транспорт пустят по Красному мосту уже летом

Такое заявление сделал руководитель департамента дорожного хозяйства Орловской области.

Алексей Субботин выступал на заседании профильного комитета облсовета.

«Он отметил планы по открытию движения на Красном мосту Орла, где активно идет реконструкция, летом 2023 года. И уточнил, что городской электротранспорт — трамваи и троллейбусы — тоже поедет по обновленной переправе», — сообщают «Вести Орел».

Напомним, этот же «секрет» раскрывал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе одного из прямых эфиров в соцсетях. Он обнадежил слушателей, что движение по Красному мосту откроют летом, а подрядчик продолжит необходимые работы до ноября 2023 года.

Красный мост после реконструкции должны были открыть еще осенью прошлого года.

ИА «Орелград»