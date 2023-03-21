Описанный Лесковым монастырь покажут на фотовыставке в Орле

Посвященная Коневскому монастырю будет работать в музее Тургенева.

В Орле будет работать фотовыставка, посвященная Коневскому монастырю, который был описан в произведении Николая Лескова. Об этом сообщает Орловская митрополия РПЦ. Открытие намечено на 22 марта, работать выставка будет в музее Ивана Тургенева в Орле. Она организована в рамках нового совместного проекта Выборгской и Орловской епархий «Лесков — иконописец русской души». Фотовыставка получила название «Остров», на ней будут представлены работы фотографа Александры Кулик, отражающие жизнь Коневского Рождество-Богородичного монастыря в 2010-2020-х годах.

«Проект, поддержанный Фондом президентских грантов, объединен творчеством Николая Лескова, родившегося в Орле и работавшего в Выборгском крае, описавшего Коневский монастырь в эссе «Монашеские острова на Ладожском озере», — пояснили в Орловской митрополии. — Разрушенный в ХХ веке монастырь был возрожден в 2017-2022 годы при личном участии президента России Владимира Путина».

В митрополии также напоминают, что в текущем году Выборгская и Орловская земля отметят 150-летие издания «Запечатленного ангела» и «Монашеских островов на Ладожском озере» Николая Лескова. И это не единственные юбилейные даты. Также будет праздноваться 630-летие Коневского Рождество-Богородичного монастыря, 235-летие Орловской епархии и 10-летие Выборгской епархии.

Что касается церемонии открытия выставки и презентации вышеупомянутого проекта, то в них примут участие митрополит Орловский и Болховский Тихон, автор проекта «Лесков — иконописец русской души», руководитель Ресурсного центра и пресс-службы Выборгской епархии Яна Сенькина и директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова. Вход свободный.

В Орловской митрополии добавили, что на выставке будут представлены работы, сделанные еще до реставрации обители, когда остров был самобытным и совсем уединенным. Но будут также выставлены фотографии, сделанные после реставрации, когда «храмы задышали совсем по-другому и монастырь, расправив свои крылья, стал еще более величественным, прекрасным и гостеприимным, при этом не потерявшим своего умиротворения и покоя».

ИА «Орелград»