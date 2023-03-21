Орловец заплатил маленькой дочери, чтобы спасти свои права

В Орловской области приставы решили очередной спор по алиментам.

В Орловской области один из должников по алиментам после вмешательства судебных приставов оперативно погасил крупную задолженность. Деньги были переведены в пользу его несовершеннолетней дочери. Тем самым мужчина фактически спас свои водительские права. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, нерадивый отец задолжал на содержание своей дочери свыше 85 тысяч рублей. Соответствующее исполнительное производство находилось в работе Дмитровского районного отделения судебных приставов. Ранее суд обязал местного жителя выплачивать алименты в размере 1/4 доли его заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка.

«В установленный законом срок мужчина задолженность по алиментам не оплатил, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении его в выезде за пределы Российской Федерации, а также предупредил об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством, — рассказали в Управлении ФССП. — Данная мера оказалась действенной. Не желая становиться пешеходом, должник оперативно оплатил имеющуюся задолженность по алиментам перед своей дочерью. Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава».

Ранее на итоговом заседании коллегии УФССП было отмечено, что в Орловской области сохраняется тенденция увеличения взысканной суммы алиментов. На содержание детей за прошлый год, например, было взыскано 326,397 миллиона рублей задолженности по алиментам, что на 41,4 процента больше, чем годом ранее (в 2021 году было взыскано 230,756 миллиона рублей). В ведомстве говорят, что исполнительные производства о взыскании алиментов носят длящийся характер. Алименты — это периодические платежи, которые должник должен совершать ежемесячно (как правило, до достижения ребенком совершеннолетия).

«Благодаря системной организации работы на протяжении ряда лет в Орловской области последовательно снижается остаток исполнительных производств о взыскании алиментов, — было отмечено в итоговом ведомственном докладе. — По итогам 2022 года остаток составил 4279 производств, что на 156 исполнительных производств, или на 3,5 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (4435)».

ИА «Орелград»