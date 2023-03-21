Спортсмены и педагоги из Орловской области собрали гуманитарный груз

Его для бойцов СВО отправят на текущей неделе.

Посылку удалось собрать силами неравнодушных жителей Орловской области. Они передали бойцам продукты, средства личной гигиены, одежду, медикаменты и даже закупили на личные средства автомобиль.

Груз укомплектовали на базе Орловского регионального отделения партии «Единая Россия». Часть посылки помогли собрать воспитанники спортивной школы «Русичи», тренирующиеся под руководством прославленного тренера Клавдии Наумовой. Спортсмены собрали продуктовые наборы для бойцов.

Преподаватель Орловского музыкального колледжа Алексей Сиротинин вместе с супругой на личные средства купили автомобиль «Шевроле Нива» для бойцов СВО. Также продукты, медикаменты, инструменты и прочие необходимое вещи собрали активисты Народного фронта, персонал орловских поликлиник и больниц, сотрудники кондитерской фабрики, студенты и преподаватели техникума сферы услуг и многие другие.

«Мы вновь и вновь видим неравнодушие и сердечность орловцев, готовность сплотиться и помогать тем, кому это необходимо, — цитирует пресс-служба заксобрания председателя облсовета Леонида Музалевского. — Низкий поклон всем, кто вносит свою лепту в достижение нашей главной цели — скорейшей и безоговорочной Победы».

Часть посылки передадут в госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию орловские бойцы, и в детский дом.

ИА «Орелград»