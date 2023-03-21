В Мценске из-за резкого ухудшения качества воды остановили две скважины

21.3.2023 | 10:22 ЖКХ, Новости

Организован подвоз воды, сообщают местные власти. 

Фото Администрации Мценска

По информации администрации Мценска, 20 марта с 16.00 временно приостановлена эксплуатация скважин №4 и №5 группового водозабора района Стрелецкая Слобода. Причина — существенное ухудшение качества питьевой воды. Лабораторные исследования показали наличие мутности, превышающей допустимые нормы.

Для нужд населения с 18.30 организован подвоз питьевой воды. Водовозки работают по адресам:
ул. Мичурина, дд.1,21, 56,70;
пересечение ул. Мичурина и ул. Чапаева;
пересечение ул. Стрелецкая Слобода с ул. Некрасова;
ул. Захарьева (вблизи церкви);
ул. Власенко;
ул. Некрасова, дд. 7, 15;
пер. Стрелецкий (у магазина).

Отметим, после начала половодья в Орловской области усилен контроль качества питьевой воды. Также региональное Управление Роспотребнадзора информировало, что в соответствии с планом противоэпидемических мероприятий создан запас вакцины против вирусного гепатита А, туляремии, сибирской язвы, для проведения экстренной иммунизации лиц, из числа попавших в зону подтопления.

ИА «Орелград»

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