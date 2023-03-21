В Орле снесут гаражи из-за ремонта канализационного коллектора

21.3.2023 | 15:45 ЖКХ, Новости

О демонтаже построек на улице Линейной распорядился мэр Юрий Парахин. 

Необходимость освободить территорию, занятую гаражами, возникла в связи с ремонтом аварийного канализационного коллектора. Из-за построек спецтехника не может развернуться и эффективно работать. Большинство гаражей установлено незаконно.

Мэр Орла лично побывал на месте происшествия и оценил ход восстановительных работ. Он отметил, что пропускную способность коллектора планируют восстановить уже сегодня, 21 марта. Последствия порыва устраняют специалисты предприятия «Орёлводоканал».
Эксперты также озвучили причины коммунальной аварии.

«Газовая коррозия железобетонных коллекторов приводит к тому, что по весне, когда грунты максимально насыщены водой, обваливаются верхние своды. Так и сейчас произошло сразу два обвала — на ул. Линейной и на левом берегу Оки, около моста Дружбы», — пояснил гендиректор МПП ВКХ «Орёлводоканал» Василий Иванов.

Напомним, аварийные работы на коллекторе ведут с прошлого четверга. Необходимо заменить порядка 50 метров трубы диаметром 1000 мм на глубине 6 метров.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования