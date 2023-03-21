В Орле снесут гаражи из-за ремонта канализационного коллектора

О демонтаже построек на улице Линейной распорядился мэр Юрий Парахин.

Необходимость освободить территорию, занятую гаражами, возникла в связи с ремонтом аварийного канализационного коллектора. Из-за построек спецтехника не может развернуться и эффективно работать. Большинство гаражей установлено незаконно.

Мэр Орла лично побывал на месте происшествия и оценил ход восстановительных работ. Он отметил, что пропускную способность коллектора планируют восстановить уже сегодня, 21 марта. Последствия порыва устраняют специалисты предприятия «Орёлводоканал».

Эксперты также озвучили причины коммунальной аварии.

«Газовая коррозия железобетонных коллекторов приводит к тому, что по весне, когда грунты максимально насыщены водой, обваливаются верхние своды. Так и сейчас произошло сразу два обвала — на ул. Линейной и на левом берегу Оки, около моста Дружбы», — пояснил гендиректор МПП ВКХ «Орёлводоканал» Василий Иванов.

Напомним, аварийные работы на коллекторе ведут с прошлого четверга. Необходимо заменить порядка 50 метров трубы диаметром 1000 мм на глубине 6 метров.

ИА «Орелград»