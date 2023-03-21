В Орле сразятся работники системы дополнительного образования

Педагоги примут участие в конкурсе профессионального мастерства.

Как сообщает департамент образования Орловской области, в регионе с 27 по 29 марта пройдет финальный этап конкурса профессионального мастерства работников системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2023». Его основной целью является повышение значимости и престижа профессии педагогического работника сферы дополнительного образования, общественного и профессионального статуса педагогических работников и образовательных организаций.

Еще одним организатором, помимо указанного департамента, выступает Орловская областная организация профсоюзов работников народного образования и науки. А координатором конкурса стал региональный Институт развития образования. Первый очный тур финального этапа назначен на 27 марта. Как сообщают организаторы, он будет включать в себя три конкурсных задания: обращение к педагогическому сообществу «Мое образовательное решение глобальным вызовам», открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и импровизированный конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей».

«29 марта пройдет второй очный тур, — добавили в департаменте образования. — Финалистов ждут еще три конкурсных задания: тестовое задание по теме «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей», конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» и круглый стол с участием руководителя управления профессионального и дополнительного образования Орловской области. По результатам второго очного тура будет выбран абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который представит Орловскую область на федеральном этапе».

ИА «Орелград»