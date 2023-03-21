Зафиксировано первое в этом году ДТП с мотоциклом

У пилота не было ни прав, ни шлема, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 20 марта на трассе «Глазуновка-Тросна-Сеньково». За рулем KN110-6 VIRAGO находился 50-летний мужчина. Примерно в 4:36 в районе 0 километра трассы он допустил съезд в левый кювет. В результате водитель получил травмы, госпитализация не потребовалась.

В автоинспекции сообщили, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. Водитель не получал удостоверения на право управления. Также он не воспользовался шлемом, чтобы защитить себя.

ИА «Орелград»