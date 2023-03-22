Коммунальщики продолжают лидировать в рейтингах должников

Энергетики обнародовали рейтинги юрлиц, имеющих наибольшую задолженность.

Компания «Орловский энергосбыт» на своем официальном сайте опубликовала обновленные рейтинги должников. Так, рейтинг юридических лиц, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергию, ранжирован в разрезе отраслей и территорий. Среди промышленных предприятий города Орла наибольшая задолженность, по данным энергетиков, числится за ЗАО «Дормаш» — 24,332 миллиона рублей. Сумма задолженности ООО «Дормаш-Интернешнл» составляет 3,737 миллиона рублей.

Далее следуют компании «Ягер» — 1,682 миллиона рублей, «Жилстройиндустрия» — 1,147 миллиона, «Гамма» — 684,3 ТЫСЯЧИ, «Фабер» — 427,7 тысячи и «Ника» — 250 тысяч рублей. В число должников, указанный в рейтинге, также угодили Болховский и Мценский хлебокомбинаты (задолженность составляет 385,5 и 195,8 тысячи рублей соответственно). Впрочем, все эти компании не идут в сравнение с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла, долг которого оценивается в 37,339 миллиона рублей.

Среди ресурсоснабжающих организаций первые три места заняли МУП «Орловский теплосервис» Орловского муниципального округа (15,163 миллиона рублей задолженности), «Орелводоканал» (14,684 миллиона) и МУП «Коммунальник» Орловского муниципального округа (10,911 миллиона рублей). Урицкое МУП «Теплоэнерго» накопило 12,563 миллиона рублей долга, Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие Глазуновского района — 10,546 миллиона, МУП «Коммунальщик» городского поселения Змиевка – 4,756 миллиона, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Залегощь» — 4,007 миллиона, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Верховского района – 3,938 миллиона рублей.

Отметим, что муниципальные коммунальщики имеют долги не только за электроэнергию. Так, на днях дискуссия завязалась в Мценске. Депутаты горсовета задали мэрии вопрос: «Почему образовалась задолженность у МУП «Мценск-Тепло» и как будет решаться вопрос с ее погашением?». Ответ в местный парламент поступил из управления ЖКХ администрации города Мценска. Из него следует, что к началу отопительного сезона 2022-2023 годов и получению паспорта готовности к отопительному периоду города Мценска «были предприняты исчерпывающие меры для максимального сокращения кредиторской задолженности МУП «Мценск-Тепло» перед ООО «Газпром теплоэнерго Орел».

«Так по состоянию на 19.10.2022 года задолженность за тепловую энергию составила 46,3 миллиона рублей, — следует из ответа ведомства. — По состоянию на 01.03.2023 года МУП «Мценск-Тепло» имеет задолженность перед ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в размере 100,2 миллиона рублей и перед ООО «Газпром межрегионгаз Орел» — в сумме 45 миллионов рублей».

ИА «Орелград»