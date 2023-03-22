Мценским начальникам посоветовали повысить требовательность

Рекомендации руководителям организаций дала местная мэрия.

Администрация Мценска утвердила итоги проведения городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в местных организациях по итогам 2022 года. Конкурс проводился в соответствии с указом губернатора Орловской области об областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, муниципальных образованиях, изданном еще в 2012 году. Победителям были признаны компании «МРК», «Завод профессионального оборудования» и МУП «Коммунальщик», получившие диплом 1-й, 2-й и 3-й степени соответственно.

Глава Мценска Николай Кочетаев также распорядился отметить положительную динамику в улучшении состояния условий и охраны труда в общеобразовательных учреждениях города. Кроме того, он рекомендовать руководителям организаций города Мценска всех форм собственности «повысить ответственность и требовательность к выполнению законодательных актов в сфере охраны труда, обратив особое внимание на осуществление мероприятий по профилактике производственного травматизма».

Согласно положению, в Мценске смотр-конкурс проводится в целях улучшения условий и охраны труда работников и активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях города. Еще одна задача заключается в изучении и распространение передового опыта работы по охране труда. Смотр-конкурс проводится ежегодно, его участниками могут быть любые организации и предприятия Мценска независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Проводит конкурс комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле. Отметим, что к участию не допускаются организации, допустившие в отчетном году несчастные случаи на производстве со смертельным или тяжелым исходом, а также групповые несчастные случаи. Исключение сделано только для несчастных случаев на производстве в результате дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий других лиц, произошедших не по вине работодателя.

Претенденты также не допускаются к участию в случае, если представленные ими документы не соответствуют установленным требованиям. Победителей смотра-конкурса определяют на основе сравнительного анализа по бальной системе. То есть победителем признается организация, набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов, победитель определяется по наименьшему уровню производственного травматизма, а в случае равенства уровня производственного травматизма — по более ранней дате подачи заявки.

ИА «Орелград»