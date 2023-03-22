Мэр Орла показал, какие ограждения будут на Красном мосту

22.3.2023 | 16:05 ЖКХ, Новости

Юрий Парахин оценил темпы реконструкции 22 марта и поделился впечатлениями в соцсетях.

Фото Юрия Парахина

По словам мэра, подрядчик завершил демонтаж старого пролетного строения. Выполняется устройство накаточного пути, по которому будет надвигаться новый. Металл привезут на место реконструкции в конце марта. Сборку планируют начать в апреле. Команду работающих строителей пополнят бригады сварщиков.

«Мы уже понимаем, как будет выглядеть новый Красный мост — как старый. Буквально, — написал Юрий Парахин в соцсетях. — Новые ограждения — точь-в-точь те перила, которые вытащили из Оки во время работ».

Для наглядности мэр приложил фотографии.  Каждая секция весит около 150 килограммов, не учитывая  поручни и декор.

Юрий Парахин сообщил, что ограждения и опоры освещения заказаны в орловской литейной компании.

Напомним, сейчас на объекте трудится ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Муниципальный контракт заключен на сумму 1,53 млрд рублей. Позже финансирование было увеличено. Работы должны закончить 30 ноября 2023 года. Предыдущий подрядчик, «Ремспецмост»,  не справился с задачей. Директор компании  осужден за  хищение бюджетных средств.

ИА «Орелград»

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