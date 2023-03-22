«Орелводоканал» заплатит за негативное воздействие на окружающую среду

Муниципальное предприятие проиграло иск на 11 миллионов рублей.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к муниципальному предприятию «Орелводоканал». Истец поставил вопрос о взыскании крупной суммы с ответчика в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также госведомство выставило довольно крупные пени.

Как следует из материалов дела, МУПП ВКХ «Орелводоканал» на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование осуществляет сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в составе сточных вод в реку Ока. Разрешением установлены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в Оку, действие разрешения было продлено до 30 декабря 2022 года. Предприятия, имеющие подобные разрешения, обязаны самостоятельно рассчитывать и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В ноябре 2022 года ответчик представил декларацию о такой плате за 2021 год. Среди прочего плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты составила 10,946 миллиона рублей. Но предприятие внесло плату лишь частично. Кроме того, истец указал: при рассмотрении декларации было установлено, что «Орелводоканал» при расчете платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты ошибочно применил понижающий коэффициент. Как следствие, исчисление платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты было осуществлено неправильно. Проверив представленные материалы, суд иск удовлетворил и постановил взыскать с «Орелводоканала» плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 10,78 миллиона рублей и пени в размере 520,14 тысячи рублей.

ИА «Орелград»