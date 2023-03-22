Орловцам предложили поработать в колонии

Сотрудники колонии строгого режима приняли участие в ярмарке вакансий.

В Ливенском центре занятости населения прошла очередная ярмарка вакансий. В ней приняли участие сотрудники кадровой службы исправительной колонии №2 строгого режима, которая распложена в Ливнах. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, сотрудники колонии рассказали всем заинтересованным гражданам об уголовно-исполнительной системе в целом, условиях поступления на службу и наличии вакантных рабочих мест, специфике службы.

«Также сотрудники кадрового аппарата ИК-2 рассказали о социальных гарантиях и компенсациях сотрудникам и членам их семей, преимуществах прохождения службы, перспективах карьерного роста, возможности получения высшего образования, — уточнили в пресс-службе УФСИН. — Все желающие смогли получить информационные материалы и контактные данные кадровой службы учреждения».

Служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы обладает своей спецфикой и регулируется, в том числе, ФЗ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». К таким работникам относятся люди, имеющие специальные звания сотрудников УИС, рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, а также следственных изоляторов, предприятий, проектных, лечебных, учебных и иных учреждений, входящих в уголовно-исполнительную систему, и др.

В Орловской области штатная численность персонала УФСИН, финансируемого из средств федерального бюджета, по состоянию на начало текущего года составила 2086 человек, в том числе начальствующий состав – 1547 человек и 539 человек гражданского персонала. В состав уголовно-исполнительной системы региона области входят пять исправительных колоний (женская общего режима в поселке Шахово Кромского района, мужская строгого режима в городе Ливны, мужская общего режима с участком строгого режима в поселке Нарышкино Урицкого района, колония-поселение в городе Мценске и колония-поселение в поселке Шахово Кромского район), следственный изолятор в Орле, отдел охраны ОПБСТИН в Орле, отдел по конвоированию, а также ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» и 12 ее филиалов.

ИА «Орелград»