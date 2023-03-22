Профсоюзы рассказали о проблемах с детским отдыхом

Вопросы предстоящей летней кампании обсудили участники специального семинара.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области, в Орле прошел семинар-совещание для профсоюзного актива, посвященный организации отдыха и оздоровления орловских детей в 2023 году. На него были приглашены представители региональной и муниципальных властей, отвечающие за детский отдых. Открывая форум, заместитель председателя ФПОО Юрий Власов подчеркнул, что основная задача — охватить летним оздоровлением максимальное количество детей. Как выяснилось, не все с этим обстоят лучшим образом. На совещании был выявлен ряд проблем.

«Это, к примеру, недостаточный охват детей путевками в загородные лагеря, — сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области. — Так, в Орловском муниципальном округе, без учета бесплатных путевок, планируется выделить путевки в загородные лагеря лишь 125 детям при общей численности детей в округе порядка 10 тысяч. Или сокращение в Мценске и Мценском районе времени нахождения детей в лагерях дневного пребывания. Причина этих и других проблем — недостаток финансирования на детский отдых».

На форуме прозвучала информация о том, что в прошлом году различными организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 82 700 орловских детей, или 98 процента от общего числа детей области в возрасте 7-18 лет. Для отдыха и оздоровления юных орловцев было предоставлено 273 организации, в том числе 8 стационарных загородных оздоровительных лагерей и 265 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных и спортивных организаций.

«В этом году на финансирование детской оздоровительной кампании планируется израсходовать порядка 244 миллионов рублей, — добавили в ФПОО. — Орловских детей, около 82 тысяч, будут готовы принять 265 лагерей дневного пребывания и 8 загородных — «Мечта», «Дружба», «Сосновый бор», «Солнечный», «Космос», «Елочка», «Лесная поляна» и «Лесной». Средняя стоимость трехнедельной путевки в санаторно-курортные организации в летний период составит 34 671 рубль, в весенний и осенне-зимний период — 39 872 рубля. Порядка 2360 путевок будет распространено бесплатно».

Участники семинара обратили внимание на то, что платные путевки приобретаются непосредственно в лагере, а муниципальные органы власти лишь оказывает меру социальной поддержки в виде оплаты части ее стоимости. Так, работники бюджетных организаций оплачивают только 15 процентов стоимости путевки, остальные 85 процентов — доля муниципалитета. Работники коммерческих организаций платят 15 процентов только при условии оплаты 40 процентов организацией, где они трудятся. То есть в данном случае доля муниципалитета составляет 45 процентов цены путевки. Это означает, что если организация отказывается платить, то родителям указанной категории, так же как и самозанятым, придется оплатить 55 процентов от стоимости путевки.

«Бесплатные детские путевки могут получить семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, многодетные и малоимущие семьи, одинокие родители, дети-инвалиды и сироты, дети из семей мобилизованных и беженцев, — напоминают в ФПОО. — Прием заявок в департаменте образования начинается с 21 марта и продлится до 15 мая. Однако откладывать подачу документов на последние дни не стоит — список формируется по мере поступления заявок. Также подать заявку можно в электронном виде через «Госуслуги».

ИА «Орелград»