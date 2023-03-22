В Орле назвали имена женщин-лидеров года

В их числе педагоги, врачи, главы предприятий и хозяйства, а также журналисты.

Звания «Женщина-лидер 2023» удостоились 32 жительницы Орловской области. Церемония чествования победительниц конкурса проходила в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство». Премии выдающимся орловским женщинам вручил первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Победительницы конкурса получили дипломы и памятные медали В. С. Гризодубовой и «Дочерям Отчизны». Среди 32 женщин-лидеров года руководители образовательных организаций, учителя, педагоги дополнительного образования, врачи, а также сотрудники полиции и орловских предприятий.

Вадим Соколов поблагодарил участниц за активную профессиональную и жизненную позицию, поздравил их с победой в конкурсе.

«Союз женщин уже много лет проводит этот замечательный конкурс, который служит прекрасным и благим целям – помогает нам в должной мере отдать дань уважения женщине-лидеру, созидателю», — отметил Вадим Соколов.

Он добавил, что сегодня в регионе реализуют сразу несколько важных проектов, призванных поддерживать женщин и семейные ценности, которые они хранят.

Список победителей областного конкурса «Женщина – Лидер 2023».

БАСОВА Ирина Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», Свердловский район БИРЮЛИНА Оксана Васильевна директор МБОУ «Малоархангельская районная детско-юношеская спортивная школа» БУНАКОВА Ольга Владимировна директор МБОУ «Прилепская средняя общеобразовательная школа», Сосковский район БЫКОВА Наталья Николаевна директор МБОУ «Троицкая СОШ», Ливенский район ГАГАРИНА Нина Петровна председатель Мценской городской организации профессионального Союза работников народного образования и науки ГАЕВСКАЯ Елена Михайловна ИП, преподаватель Покровской воскресной школы, Покровский район ГОВОРОВА Ольга Геннадьевна учитель, тренер-преподаватель, заместитель директора по УВР МБОУ «Малиновская средняя общеобразовательная школа», Краснозоренский район ГОЛУШКОВА Екатерина Николаевна главный технолог ООО «Залегощенский сахарный завод» ДЕМИНА Ольга Юлаевна педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла» ДОРОФЕЕВА Елена Алексеевна глава КФХ, Болховский район ЕРОХИНА Инна Владимировна начальник отдела образования администрации Троснянского района ЗАРОЧЕНЦЕВА Надежда Павловна слесарь механосборочных работ цеха № 3

АО «Автоагрегат», г. Ливны ИВАНОВА Надежда Петровна художественный руководитель Жилинского СДК, Мценский район КЛИМЕНИЧЕВА Любовь Ивановна заведующая д/с «Солнышко», Хотынецкий район КУЗЯКИНА Евгения Евгеньевна директор МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» ЛЕГОСТАЕВА Ольга Васильевна директор МБУ ДО «Центр творчества», Новосильский район МАЙОРОВА Елена Федоровна директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский городской центр культуры» МАКСИМОВА Елена Александровна полковник полиции, начальник Управления

по вопросам миграции УМВД России по Орловской области МАРИНИНА Галина Михайловна председатель правления Шаблыкинского РАЙПО ОВЧАРЕНКО Елена Владимировна директор МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа им. Р. И. Вяхирева», Знаменский район ОДНОЗЕРКИНА Галина Анатольевна директор МБОУ «Гнилушинская средняя школа», Глазуновский район ОЗЕРОВА Валентина Николаевна учитель математики МБОУ – средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино ПОНИТКИНА Елена Анатольевна директор Троицкой общеобразовательной школы, Верховский район СИДОРОВА Надежда Викторовна учитель начальных классов МБОУ – Шатиловский лицей, Новодеревеньковский район СОКОЛОВА Ольга Владимировна преподаватель МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского» СТРЕЛЕЦКАЯ Валентина Ивановна врач-терапевт, врач УЗИ БУЗ ОО «Дмитровская ЦРБ» ТИХОМИРОВА Оксана Олеговна директор МБУ ДО «Колпнянская детская школа искусств» ФЕДОСЕЕВА Людмила Николаевна директор МБОУ «Парамоновская ООШ», Корсаковский район ШАДРИНА Людмила Ивановна директор БПОУ «Мезенский педагогический колледж», Орловский муниципальный округ ШАНИНА Мария Ильинична мастер производственного обучения филиала № 1 БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий

и транспорта», Кромской район ШАНИНА Наталья Николаевна подполковник полиции, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы

и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Орловской области ШВЕЦОВА Лариса Александровна журналист «Редакция газеты «Знамя труда», Должанский район

ИА «Орелград»