В Орле назвали имена женщин-лидеров года

В их числе педагоги, врачи, главы предприятий и хозяйства, а также журналисты.
Звания «Женщина-лидер 2023» удостоились 32 жительницы Орловской области. Церемония чествования победительниц конкурса проходила в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство». Премии выдающимся орловским женщинам вручил первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.
Победительницы конкурса получили дипломы и памятные медали В. С. Гризодубовой и «Дочерям Отчизны». Среди 32 женщин-лидеров года руководители образовательных организаций, учителя, педагоги дополнительного образования, врачи, а также сотрудники полиции и орловских предприятий.
Вадим Соколов поблагодарил участниц за активную профессиональную и жизненную позицию, поздравил их с победой в конкурсе.
«Союз женщин уже много лет проводит этот замечательный конкурс, который служит прекрасным и благим целям – помогает нам в должной мере отдать дань уважения женщине-лидеру, созидателю», — отметил Вадим Соколов.
Он добавил, что сегодня в регионе реализуют сразу несколько важных проектов, призванных поддерживать женщин и семейные ценности, которые они хранят.
Список победителей областного конкурса «Женщина – Лидер 2023».
|БАСОВА
Ирина Ивановна
|учитель русского языка и литературы МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», Свердловский район
|БИРЮЛИНА
Оксана Васильевна
|директор МБОУ «Малоархангельская районная детско-юношеская спортивная школа»
|БУНАКОВА
Ольга Владимировна
|директор МБОУ «Прилепская средняя общеобразовательная школа», Сосковский район
|БЫКОВА
Наталья Николаевна
|директор МБОУ «Троицкая СОШ», Ливенский район
|ГАГАРИНА
Нина Петровна
|председатель Мценской городской организации профессионального Союза работников народного образования и науки
|ГАЕВСКАЯ
Елена Михайловна
|ИП, преподаватель Покровской воскресной школы, Покровский район
|ГОВОРОВА
Ольга Геннадьевна
|учитель, тренер-преподаватель, заместитель директора по УВР МБОУ «Малиновская средняя общеобразовательная школа», Краснозоренский район
|ГОЛУШКОВА
Екатерина Николаевна
|главный технолог ООО «Залегощенский сахарный завод»
|ДЕМИНА
Ольга Юлаевна
|педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города Орла»
|ДОРОФЕЕВА
Елена Алексеевна
|глава КФХ, Болховский район
|ЕРОХИНА
Инна Владимировна
|начальник отдела образования администрации Троснянского района
|ЗАРОЧЕНЦЕВА
Надежда Павловна
|слесарь механосборочных работ цеха № 3
АО «Автоагрегат», г. Ливны
|ИВАНОВА
Надежда Петровна
|художественный руководитель Жилинского СДК, Мценский район
|КЛИМЕНИЧЕВА
Любовь Ивановна
|заведующая д/с «Солнышко», Хотынецкий район
|КУЗЯКИНА
Евгения Евгеньевна
|директор МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»
|ЛЕГОСТАЕВА
Ольга Васильевна
|директор МБУ ДО «Центр творчества», Новосильский район
|МАЙОРОВА
Елена Федоровна
|директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский городской центр культуры»
|МАКСИМОВА
Елена Александровна
|полковник полиции, начальник Управления
по вопросам миграции УМВД России по Орловской области
|МАРИНИНА
Галина Михайловна
|председатель правления Шаблыкинского РАЙПО
|ОВЧАРЕНКО
Елена Владимировна
|директор МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа им. Р. И. Вяхирева», Знаменский район
|ОДНОЗЕРКИНА
Галина Анатольевна
|директор МБОУ «Гнилушинская средняя школа», Глазуновский район
|ОЗЕРОВА
Валентина Николаевна
|учитель математики МБОУ – средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино
|ПОНИТКИНА
Елена Анатольевна
|директор Троицкой общеобразовательной школы, Верховский район
|СИДОРОВА
Надежда Викторовна
|учитель начальных классов МБОУ – Шатиловский лицей, Новодеревеньковский район
|СОКОЛОВА
Ольга Владимировна
|преподаватель МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского»
|СТРЕЛЕЦКАЯ
Валентина Ивановна
|врач-терапевт, врач УЗИ БУЗ ОО «Дмитровская ЦРБ»
|ТИХОМИРОВА
Оксана Олеговна
|директор МБУ ДО «Колпнянская детская школа искусств»
|ФЕДОСЕЕВА
Людмила Николаевна
|директор МБОУ «Парамоновская ООШ», Корсаковский район
|ШАДРИНА
Людмила Ивановна
|директор БПОУ «Мезенский педагогический колледж», Орловский муниципальный округ
|ШАНИНА
Мария Ильинична
|мастер производственного обучения филиала № 1 БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий
и транспорта», Кромской район
|ШАНИНА
Наталья Николаевна
|подполковник полиции, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы
и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Орловской области
|ШВЕЦОВА
Лариса Александровна
|журналист «Редакция газеты «Знамя труда», Должанский район
ИА «Орелград»