В Орловской области водителя КамАЗа осудили за сбитого велосипедиста

Мужчина, управлявший двухколесным транспортом, серьезно пострадал.

Как установил Верховский районный суд, в июле прошлого года 57-летний житель Новодеревеньковского района двигался за рулем КамАЗа, когда допустил столкновение с велосипедом. По вине водителя грузовика пострадал мужчина. Он получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

На суде водитель полностью признал свою вину. Его приговорили к ограничению свободы на полтора года. Также в течение года и 6 месяцев ему запрещено управлять транспортом, уточняют в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»