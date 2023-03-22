Власти задумались о раскрытии туристического потенциала «Орловского полесья»

22.3.2023 | 13:55 Новости, Общество

О планах рассказал первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский. 

Фото Владимира Ивановского

Вступившие в силу изменения в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях стали поводом для обсуждения на совещании в правительстве Орловской области. Они открывают новые возможности развития туризма в нашем национальном парке.

Владимир Ивановский написал в соцсетях, что состоялось совещание, на котором обсудили концепцию развития  «Орловского полесья» и зоовольерного комплекса БУ ОО «Дирекции особо охраняемых природных территорий Орловской области». Изменения, принятые в закон, в том числе ограничивают предельно допустимую рекреационную емкость охраняемых территорий. Но в то же время открываются новые возможности для раскрытия туристического потенциала.

В совещании приняли участие управляющий Орловского отделения ПАО «Сбербанк России», представители Департамента по проектам развития территорий и Департамента контрольной и надзорной деятельности, индустрии гостеприимства. Владимир Ивановский проинформировал, что решили создать специальную рабочую группу. Она подготовит и представит на рассмотрение варианты развития туризма, уточнил заместитель губернатора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования