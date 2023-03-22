Власти задумались о раскрытии туристического потенциала «Орловского полесья»

О планах рассказал первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский.

Вступившие в силу изменения в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях стали поводом для обсуждения на совещании в правительстве Орловской области. Они открывают новые возможности развития туризма в нашем национальном парке.

Владимир Ивановский написал в соцсетях, что состоялось совещание, на котором обсудили концепцию развития «Орловского полесья» и зоовольерного комплекса БУ ОО «Дирекции особо охраняемых природных территорий Орловской области». Изменения, принятые в закон, в том числе ограничивают предельно допустимую рекреационную емкость охраняемых территорий. Но в то же время открываются новые возможности для раскрытия туристического потенциала.

В совещании приняли участие управляющий Орловского отделения ПАО «Сбербанк России», представители Департамента по проектам развития территорий и Департамента контрольной и надзорной деятельности, индустрии гостеприимства. Владимир Ивановский проинформировал, что решили создать специальную рабочую группу. Она подготовит и представит на рассмотрение варианты развития туризма, уточнил заместитель губернатора.

ИА «Орелград»