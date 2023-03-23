«Это очень дорого». Депутаты облсовета проконтролируют ремонт приюта для животных

23.3.2023 | 13:29 ЖКХ, Новости

Орловские парламентарии не довольны ходом работ.

На заседании комитета облсовета 22 марта депутаты заслушали доклад представителя  КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он пояснил, что после срыва контакта ведется претензионная работа с подрядчиком. К настоящему времени выполнены работы на сумму около 5,5 миллиона рублей из запланированных 36,7 миллионов. В минувшем году успели выполнить частично демонтаж и монтаж, устройство кровли, усиление кирпичной кладки и монтаж наружных сетей водоотведения.

«Если произвести нехитрые расчеты, то можно понять, что один квадратный метр готового объекта будет стоить 54 тысяч рублей, — председатель профильного комитета Виктор Макаров. — Это очень дорого», — отметил депутат.

В рамках доклада представитель заказчика не смог озвучить срок завершения работ по капремонту приюта для бездомных животных. Депутаты пришли к выводу, что реализацию проекта необходимо проконтролировать. Парламентарии заявили о готовности выехать на объект и проинспектировать ход работ.

Напомним, что приют на Новосильском шоссе Орла рассчитан на 150 животных. Здесь безнадзорных собак будут прививать от бешенства, стерилизовать, а затем выпускать обратно в места прежнего обитания. Капремонт здания должны были завершить еще в октябре прошлого года, однако подрядчик сорвал сроки и не исполнил контракт.

ИА «Орелград»

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