«Это очень дорого». Депутаты облсовета проконтролируют ремонт приюта для животных

Орловские парламентарии не довольны ходом работ.

На заседании комитета облсовета 22 марта депутаты заслушали доклад представителя КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он пояснил, что после срыва контакта ведется претензионная работа с подрядчиком. К настоящему времени выполнены работы на сумму около 5,5 миллиона рублей из запланированных 36,7 миллионов. В минувшем году успели выполнить частично демонтаж и монтаж, устройство кровли, усиление кирпичной кладки и монтаж наружных сетей водоотведения.

«Если произвести нехитрые расчеты, то можно понять, что один квадратный метр готового объекта будет стоить 54 тысяч рублей, — председатель профильного комитета Виктор Макаров. — Это очень дорого», — отметил депутат.

В рамках доклада представитель заказчика не смог озвучить срок завершения работ по капремонту приюта для бездомных животных. Депутаты пришли к выводу, что реализацию проекта необходимо проконтролировать. Парламентарии заявили о готовности выехать на объект и проинспектировать ход работ.

Напомним, что приют на Новосильском шоссе Орла рассчитан на 150 животных. Здесь безнадзорных собак будут прививать от бешенства, стерилизовать, а затем выпускать обратно в места прежнего обитания. Капремонт здания должны были завершить еще в октябре прошлого года, однако подрядчик сорвал сроки и не исполнил контракт.

ИА «Орелград»