Орловских охотников предупреждают об опасных утках

Управление эконадзора и природопользования призывает к бдительности.

Со стартом охотничьего сезона на пернатую дичь возникает риск распространения опасного заболевания, которое переносят птицы. Эксперты предупреждают охотников о птичьем гриппе и дают рекомендации, как отличить зараженную дичь от здоровой.

Так в региональном Управлении эконадзора и природопользования напоминают, что основными переносчиками опасной инфекции являются перелетные птицы, особенно дикие утки. Отличить зараженную птичьим гриппом особь можно по отекам, синюшности слизистых и испачканному экскрементами хвосту. У больных уток могут также наблюдаться судороги.

Об обнаружении и отстреле подозрительных птиц необходимо информировать ветеринарную службу. Тушки следует упаковать в полиэтилен и доставить в лабораторию.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности и гигиены во время разделки дичи. Важно защитить руки и лицо. Перед ощипом необходимо поместить птицу на несколько минут в кипяток.

ИА «Орелград»