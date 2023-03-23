Орловских охотников предупреждают об опасных утках

23.3.2023 | 14:28 Новости, Общество

Управление эконадзора и природопользования призывает к бдительности.

Фото Управления эконадзора и природопользования

Со стартом охотничьего сезона на пернатую дичь возникает риск распространения опасного заболевания, которое переносят птицы. Эксперты предупреждают охотников о птичьем гриппе и дают рекомендации, как отличить зараженную дичь от здоровой.

Так в региональном Управлении эконадзора и природопользования напоминают, что основными переносчиками опасной инфекции являются перелетные птицы, особенно дикие утки. Отличить зараженную птичьим гриппом особь можно по отекам, синюшности слизистых и испачканному экскрементами хвосту. У больных уток могут также наблюдаться судороги.

Об обнаружении и отстреле подозрительных птиц необходимо информировать ветеринарную службу. Тушки следует упаковать в полиэтилен и доставить в лабораторию.
В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности и гигиены во время разделки дичи. Важно защитить руки и лицо. Перед ощипом необходимо поместить птицу на несколько минут в кипяток.

ИА «Орелград»

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