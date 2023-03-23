Районная администрация купила кроссовер с хищным взглядом

23.3.2023 | 12:08 Новости, Общество

Chery Tiggo 7 PRO понадобился в Дмитровске Орловской области.

Подведены итоги электронного аукциона на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение легкового автомобиля. Цена контракта — 3 173 987 рублей  4 копейки. Размер аванса – 20%. За обновку Администрация Дмитровского района  будет платить три года.

«Стремительные боковые линии. Хищный взгляд. Дневные ходовые огни в форме акульих плавников», — так характеризует свой Chery Tiggo 7 PRO дилер.

Примечательно, что в документации на сайте «Госзакпуки» присутствует разрешение Минпромторга на закупку происходящего из иностранного государства товара.

Поставщик определен 21 марта. Имя победителя пока не опубликовано.

ИА «Орелград»

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