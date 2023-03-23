Сотрудника «Орелгосзаказчика» оштрафовали за молчание

23.3.2023 | 10:28 Закон и порядок, Новости

Юрлицо направило заявку, но не дождалось ответа. 

Специалист казенного учреждения, уполномоченного выдавать разрешение на движение по дорогам Орловской области крупногабаритного транспорта, проигнорировал заявку юрлица. В ситуацию вмешалась прокуратура.

Проверка показала, что в ноябре прошлого года представитель одного из юридческих лиц обратился в КУ ОО «Орелгосзаказчик» с заявлением на выдачу специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного транспортного средства. В нарушение порядка решение по заявке принято не было – организация не выдала ни разрешение, ни отказ.

По итогам проверки в отношении главного специалиста отдела передвижных пунктов весового контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» возбудили административное дело. По итогам рассмотрения материалов мировой суд признал сотрудника организации виновным и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, уточняют в областной прокуратуре.

ИА «Орелград»

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