В Орле будут бороться с торговлей «незамерзайкой» на обочинах

23.3.2023 | 19:47 Новости, Экономика

Предложены репрессии или легализация.

Проблему нелегальной торговли стеклоомывающей жидкостью обсудили в горсовете 23 марта. Депутаты предлагают разные варианты решения вопроса – от жесткого пресечения и наказания нарушителей, до увещеваний легализовать «бизнес».

На обочинах дорог Орла все чаще встречаются скупщики старых автомобильных аккумуляторов и продавцы «незамерзайки». Внимание проезжающих мимо автолюбителей они привлекают незамысловатыми рекламными конструкциями. И первое, и второе – незаконны, а еще портят санитарную обстановку, создают риски для дорожного движения и лишают городскую казну потенциальных поступлений.

В городском управлении муниципального имущества и землепользования признали – у мэрии Орла недостаточно рычагов воздействия на нарушителей. Наказать их могут только за незаконную торговлю штрафом в 3000 рублей. Отобрать товар – только если в стеклоочищающей жидкости найдут метанол.

Депутаты Горсовета рекомендовали городским чиновникам пресекать несанкционированную торговлю во взаимодействии с компетентными федеральными службами. Есть еще один вариант – предложить продавцам на обочинах выйти из тени. А именно, выстроить прозрачную схему подобной торговли и легализовать ее – согласовать точки продаж и предложить места нестационарной торговли предпринимателям.

ИА «Орелград»

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