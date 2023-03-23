В Орле запускать фонтаны начнут в середине апреля

23.3.2023 | 14:07 ЖКХ, Новости

Заключен контракт на расконсервацию и обслуживание трех объектов.

Работы традиционно будет выполнять ООО «Техспецкомплект». Цена контракта – 2 млн рублей. Эти средства пойдут на фонтаны на площади Содружества, в сквере Юность, на Бульваре Победы.

В контракте, опубликованном на сайте «Госзакпуки», указано, что расконсервацию следует начать с 10 апреля, первый запуск запланирован на  19 апреля. Сначала засияет фонтан в Железнодорожном районе.

ООО «Техспецкомплект» будет заниматься техническим обслуживанием, обеспечением надлежащего санитарного состояния в течение шести месяцев. Также компания подготовит объекты к зиме.

ИА «Орелград»

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