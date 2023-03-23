В зону угрозы лесных пожаров попали три детских лагеря

Правительство региона определилось с установлением начала пожароопасного сезона.

Губернатор Андрей Клычков в качестве главы правительства издал постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории Орловской области. Он также утвердил перечни населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров. Так, в один из них включены три «детских лагеря»: Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Елочка» в Болховском районе (расстояние до лесного массива составляет 10 метров); Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сосновый бор» в Дмитровском районе (в массиве); Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» в Кромском районе (в массиве).

В список населенных пунктов Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, включены: поселок Культурная Посадка (Глазуновский район); город Дмитровск; поселок Еленка (Знаменский район); населенные пункты Радовище, Жудерский, Алехино и Льгов (все — Хотынецкий район). Добавим, что губернаторское постановление принято в целях организации контроля за обстановкой, связанной с лесными пожарами, повышения уровня пожарной безопасности лесов, а также предотвращения распространения лесных и других природных пожаров на населенные пункты и детские лагеря, непосредственно примыкающие к лесным участкам.

Начало пожароопасного сезона на территории Орловской области намечено на 3 апреля 2023 года. Департаменту образования поручено организовать разработку и утверждение паспортов территорий трех вышеуказанных организаций отдыха детей. Главам Глазуновского, Дмитровского, Знаменского и Хотынецкого районов рекомендовано утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Главному управлению МЧС России по Орловской области губернатор рекомендовал обращать особое внимание на противопожарное состояние населенных пунктов и организаций отдыха детей, включенных в оба перечня.

ИА «Орелград»