Врачи покидают больницы, в которых не выплачивают «президентские»

23.3.2023 | 17:15 Медицина, Новости

Случаи пока единичные, заверили в Департаменте здравоохранения Орловской области. 

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

О тенденции перевода врачей в больницы, где сотрудники получают новые социальные выплаты, поговорили на заседании профильного комитета облсовета 23 марта.

В числе медучреждений, где наметился отток специалистов значатся онкодиспансер, НКМЦ им. Круглой и больница им. Семашко, сообщает «ОрелТаймс«. Их сотрудники действительно не могут претендовать на президентские надбавки, так как за учреждениями нет закрепленного для обслуживания населения. Аналогичный статус имеет и роддом Орла.

Заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения Дмитрий Пух, отвечая на вопросы участников заседания в облсовете, признал, что врачи начинают переводиться из вышеперечисленных медучреждений в те организации, где президентские надбавки выплачивают.

» Тенденция такая наметилась… Из амбулаторного звена заявили о переводе три специалиста, из НКМЦ — три-четыре», — цитирует Дмитрия Пуха  «ОрелТаймс».

Чиновник признал, что также вопросы возникают у врачей-наркологов, которые также остались без надбавок. Дмитрий Пух пояснил, что все вопросы по новым выплатам уточняются в Минздраве.

Напомним, что речь идет о надбавках, которые утвердил Владимир Путин с 2023 года. Их назначили врачам дефицитных специальностей, медикам первичного звена, а также тем, кто трудится в районных больницах и на станциях скорой помощи. Сумма прибавки составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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