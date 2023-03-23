Жителя Орла обвинили в смерти матери

23.3.2023 | 13:21 Новости, Происшествия

Пожилая женщина две недели провела в больнице и скончалась от полученных травм.

По версии следствия, в конце февраля 57-летний житель Северного района Орла находился дома с 76-летней матерью, когда она потеряла равновесие и упала. Мужчина схватил костыль и нанес женщине несколько ударов. Пострадавшую госпитализировали.

Позже, 13 марта, пенсионерка скончалась от полученных травм в больнице. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбудили уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления задержали сына пенсионерки. На время следствия его заключили под стражу.

«Продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз», — уточнили в региональном СК.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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