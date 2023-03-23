Жителям Выгонки обещали больше автобусов

23.3.2023 | 15:02 ЖКХ, Новости

Плановый выпуск возможен после ввода 20 новых ЛиАЗов, купленных для ТТП Орла.

Автобусы уже находятся на территории предприятия. Проводятся необходимые процедуры для ввода транспорта в эксплуатацию. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета горсовета Орла 23 марта.

«Также было заявлено, что после поднятия в муниципальном транспортном предприятии заработной платы для водителей, выполняющих план, до 50 тысяч рублей, удалось решить проблему с нехваткой желающих сесть за руль муниципальных автобусов и троллейбусов», — сообщает пресс-служба горсовета.

На Выгонку ходят автобусы по маршрутам №15 и №48. Также туда можно добраться на троллейбусе №7. Жители жалуются, что выехать в другие районы города проблематично из-за больших пауз в движении транспорта. В настоящий момент на Выгонку ездят от 9 до 10 автобусов,  3 – 4 троллейбуса, признал проблему начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла Алексей Шалиманов. Все три маршрута обслуживает МУП «ТТП».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования