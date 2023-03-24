Мэр Орла заявил, что жители не почувствуют последствий аварии на газопроводе

ТЭЦ переведена на альтернативный источник топлива, проинформировал Юрий Парахин.

Из-за дефекта сварочного шва на газопроводной трубе в районе Нижной Лужны подача ресурса перекрыта. Аварию планируют ликвидировать в течение 8-10 часов. Газопровод питает Орловскую ТЭЦ. В связи с отключением утром 24 марта один ее блок перевели на мазут.

По словам мэра Орла, потребители последствий аварии не почувствуют. Перебоев с отоплением и горячим водоснабжением не будет, заявил Юрий Парахин в соцсетях .

«Побывал также на месте аварии. <…> К работам привлечены 29 человек и 9 единиц техники», — добавил Парахин.

Напомним, что накануне вечером, 23 марта, на правой стороне Оки, в районе плодово-ягодной станции, был обнаружен дефект сварочного стыка газопровода. Подачу ресурса в связи с аварией остановили. Газопровод не питает многоквартирные дома, но обеспечивает дачи.

ИА «Орелград»