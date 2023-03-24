Нарушения при оплате труда выявили в орловской школе

Мэрия обнародовала результаты внеплановой проверки школы №33.

Власти города Орла обнародовали информацию о внеплановой проверке отдельных вопросов деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения, а именно средней общеобразовательной школы №33. Основанием для проведения проверки стали два распоряжения, изданные поочередно администрацией областного центра. В выездном порядке провели ее сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. По результатам мероприятия был выявлен ряд недостатков, в том числе и при оплате труда.

«Установлены нарушения при заполнении трудовых книжек и ведении личных дел в части отсутствия дополнительных соглашений к трудовым договорам, — говорится в отчете. — Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы и обоснованности выплат стимулирующего характера сотрудникам СОШ №33 установлено неэффективное расходование средств, возникшее по причине отсутствия дополнительных соглашений к трудовым договорам. В нарушение «Положения об оплате труда работников МБОУ «СОШ №33 г. Орла» неправомерно осуществлялось премирование работников при наличии у них дисциплинарного взыскания».

При этом ревизоры установили, что бюджетные средства использовались школой в соответствии с доведенными лимитами и обеспечили потребности учреждения в проверяемом периоде. Объем субсидий на выполнение муниципального задания в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 9 процентов. При этом величина доходов от оказания платных образовательных услуг снизилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 35 процентов. Аналогичная тенденция к снижению собственных доходов наблюдалась и в 2022 году.

«Формальный подход к обследованию технического состояния школы, составлению актов визуального осмотра с указанием неисправностей и требующих ремонта участков, а также неисполнение заместителем директора по АХР своих должностных обязанностей в полном объеме и отсутствие контроля со стороны директора за реализацией программы развития СОШ № 33, приводит к отрицательным результатам при проведении проверок и судебным разбирательствам», — к такому выводу пришли ревизоры.

По итогам проверки руководителю школы было направлено представление с целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, а также привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.

ИА «Орелград»