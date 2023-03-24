Орловские суды изучили восемь исков о плохой воде

Ответчиками по искам выступали коммунальные предприятия и местные власти.

В 2022 году Управлением Роспотребнадзора по Орловской области по итогам рассмотрения обращений граждан было подано восемь исковых заявлений о понуждении к обеспечению населения питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям. Ответчиками выступали органы местного самоуправления и водоснабжающие организации. По всем делам исковые требования были удовлетворены. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора, подчеркнув, что контроль в регионе продолжается.

«Качество и безопасность питьевой воды контролируется в рамках социально-гигиенического мониторинга, планового контроля, а также в рамках рассмотрения обращения граждан, — уточнили в ведомстве. — Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2022 году составила 13,4 процента (2021 год – 13,5 процента), по микробиологическим показателям — 1,5 процента проб (2021 год – 1,3 процента). В пробах воды не выделялись патогенные микроорганизмы».

Также в Роспотребнадзоре подсчитали, что по итогам прошедшего года доля населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения, составила 93 процента, в том числе городского населения – 94 процента. В ближайшие годы указанные доли граждан предполагается увеличить за счет модернизации водопроводного хозяйства, строительства новых объектов и прокладки новых сетей. В частности, такие планы обозначены в региональной программе «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области», действие которой рассчитано до 2024 года.

«Программой предусмотрено увеличение доли населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 95,6 процента к 2024 году, в том числе городского населения до 96,6 процента, — говорят в Управлении Роспотребнадзора. — Программными мероприятиями предусмотрено строительство пяти крупных объектов питьевого водоснабжения (строительство водовода по улицы Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе в городе Орле, строительство станции умягчения на Комсомольском и Окском ВЗУ города Орла, строительство водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина).

ИА «Орелград»