Под Мценском выехавший на встречку грузовик убил трех человек

24.3.2023 | 10:08 Новости, Происшествия

Авария произошла на М-2 «Крым», сообщает орловское УГИБДД.

Ночью 24 марта MERCEDES-BENZ Actros двигался в сторону Москвы. Примерно в 00:40 в районе 305 километра трассы 40-летний водитель допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Mitsubishi Pajero. В результате аварии погибли 45-летний водитель внедорожника, пассажиры: 48-летний мужчина и 45-летняя женщина. Травмы получил 12-летний мальчик. Ребенок госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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