В Орловской области на водителя грузовика возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП на М-2 «Крым» в Мценском районе.

При столкновении грузовика и внедорожника погибли двое мужчин и женщина. Еще один пассажир, 12 летний мальчик, находится в реанимации.

Предварительно известно, что около полуночи 24 марта на участке трассы М-2 «Крым» в Мценском районе 40-летний водитель за рулем грузовика Mercedes нарушил требования разметки и выехал на встречную полосу. Фура столкнулась с внедорожником Mitsubishi.

В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров джипа – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина. Водитель внедорожника скончался по пути в больницу. Также серьезные травмы получил 12-летний ребенок. Его госпитализировали.

Как сообщают в региональном УМВД, по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя грузовика задержали. Расследование обстоятельств дорожного происшествия продолжается.

ИА «Орелград»